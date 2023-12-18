Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Под Авдеевкой продолжается ликвидация оккупантов — кадры уничтожения техники и солдат РФ arrow

Под Авдеевкой продолжается ликвидация оккупантов — кадры уничтожения техники и солдат РФ

18 декабря 2023 11:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Под Авдеевкой продолжается ликвидация оккупантов — кадры уничтожения техники и солдат РФ
Уничтожение российского танка бойцами ВСУ. Фото: скриншот с видео СтратКом ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Авдеевском направлении продолжается ликвидация российских оккупантов. Воины 53-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать технику и живую силу противника.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов бойцами 53 ОМБр

В СтратКом ВСУ распространили видео, на котором видно, как украинские воины наносят удары по российской пехоте и военной технике врага. Удачное ликвидирование солдат армии РФ и боевой техники провели бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Напомним, украинские бойцы Центра стратегических операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов на фронте. В СБУ распространили, снятое на дрон, эксклюзивное видео с места событий.

Добавим, оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и пищи и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.

Ранее писали, что украинские бойцы бригады "Азов" уничтожили российский танк Т-80. Они нанесли удар FPV-дроном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме