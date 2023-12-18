Под Авдеевкой продолжается ликвидация оккупантов — кадры уничтожения техники и солдат РФ

Уничтожение российского танка бойцами ВСУ. Фото: скриншот с видео СтратКом ВСУ

На Авдеевском направлении продолжается ликвидация российских оккупантов. Воины 53-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать технику и живую силу противника.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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В СтратКом ВСУ распространили видео, на котором видно, как украинские воины наносят удары по российской пехоте и военной технике врага. Удачное ликвидирование солдат армии РФ и боевой техники провели бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Напомним, украинские бойцы Центра стратегических операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов на фронте. В СБУ распространили, снятое на дрон, эксклюзивное видео с места событий.

Добавим, оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и пищи и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.

Ранее писали, что украинские бойцы бригады "Азов" уничтожили российский танк Т-80. Они нанесли удар FPV-дроном.