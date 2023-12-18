Залужний прокоментував контрнаступ у 2024 році

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про планований контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.

Про це Залужний повідомив у розмові з журналістами.

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Заява Залужного про контрнаступ у 2024 році

Раніше німецьке видання Welt згадало, що, за їхніми даними, Залужний готує контрнаступ наступного року й Україна активно накопичує ресурси для цього.

"Ми перебуваємо в стані війни, і я не можу розкривати наші плани. Якщо я це зроблю, це перетвориться на публічне шоу, а не військові дії, де на кону стоять життя людей. Про такі речі говорити не можна", — заявив Залужний.

Що пишуть ЗМІ про контрнаступ України у 2024 році

Видання Welt звернуло увагу на те, що багато обіцяних Україні броньованих технік союзниками ще не були використані, а деякі навіть не доставлені. Наприклад, з обіцяних Німеччиною та її партнерами 200 танків Leopard 1 Україна отримала лише 30.

Журналісти зазначають, що запит України до США на вертольоти Black Hawk та Apache, винищувачі F-16 та F-18, танки Abrams, ракетні комплекси дальньої дії, безпілотні літальні апарати та боєприпаси свідчить про масштабні плани країни.

Німецький експерт з питань безпеки та політичний консультант Ніко Ланґе вважає, що українська армія планує переходити до мобільної війни, яка не була реалізована під час літнього контрнаступу.

ЗМІ про провал літнього контрнаступу

За інформацією видання Welt, генерал Залужний погодився на проведення контрнаступу влітку з політичних міркувань, попри відсутність впевненості в успіху без підтримки повітряних сил. Внаслідок цього українські війська здійснили атаки, використовуючи невеликі групи піхоти замість бронетехніки.

Видання наголошує, що це рішення було обґрунтованим, оскільки воно сприяло збереженню військового потенціалу та дало час для очікування військової допомоги від західних союзників.

"Ймовірно, Україна готується до нового контрнаступу наступного року", — наводить видання думка експерта Ніко Ланґе.

Welt припускає, що одним із можливих напрямків для цього може бути плацдарм у Херсонській області.

Нагадаємо, лише за два тижні українські спецназівці СБУ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту окупантів. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи.

Додамо, міністр оборони України Рустем Умеров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських військових на Східному напрямку. Вони вітали бійців із Днем Сухопутних військ та вручили державні нагороди.