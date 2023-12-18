Залужный прокомментировал контрнаступление в 2024 году

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он не вправе обсуждать военные стратегии, включая слухи о планируемом контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, то это превратится в шоу.

Об этом Залужный сообщил в беседе с журналистами.

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Заявление Залужного о контрнаступлении в 2024 году

Ранее немецкое издание Welt упомянуло, что, по их данным, Залужный готовит контрнаступление на следующий год, и Украина в настоящее время активно накапливает ресурсы для этого.

"Мы находимся в состоянии войны, и я не могу раскрывать наши планы. Если я это сделаю, это превратится в публичное шоу, а не военные действия, где на кону стоят жизни людей. О таких вещах говорить нельзя", — заявил Залужный.

Что пишут СМИ про контрнаступление Украины в 2024 году

Издание Welt обратило внимание на то, что многие обещанные Украине бронированные техники союзниками ещё не были использованы, а некоторые даже не доставлены. Например, из обещанных Германией и её партнёрами 200 танков Leopard 1 Украина получила только 30.

Журналисты отмечают, что запрос Украины в США на вертолёты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, танки Abrams, ракетные комплексы дальнего действия, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы свидетельствует о масштабных планах страны.

Немецкий эксперт по вопросам безопасности и политический консультант Нико Ланге считает, что украинская армия планирует переходить к мобильной войне, которая не была реализована во время летнего контрнаступления.

СМИ про провал летнего контрнаступления

По информации издания Welt, генерал Залужный согласился на проведение контрнаступления летом по политическим соображениям, несмотря на отсутствие уверенности в успехе без поддержки воздушных сил. В результате украинские войска осуществили атаки, используя небольшие группы пехоты вместо бронетехники.

Издание подчеркивает, что это решение было обоснованным, так как оно способствовало сохранению военного потенциала и дало время для ожидания военной помощи от западных союзников.

"Вероятно, Украина готовится к новому контрнаступлению в следующем году", — приводит издание мнение эксперта Нико Ланге.

Welt предполагает, что одним из возможных направлений для этого может быть плацдарм в Херсонской области.

Напомним, только за две недели украинские спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта кафиров. Среди них — танки, РЭБ и артиллерийские системы.

Добавим, министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинских военных на Восточном направлении. Они приветствовали бойцов с Днем Сухопутных войск и вручили государственные награды.