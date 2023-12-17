ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Херсонской области — где были ожесточенные бои

Вооруженные силы Украины ведут бой. Фото: Генштаб ВСУ

Восточная часть Херсонской области, расположенная на левом берегу, продолжает быть ареной для наземных военных действий ВСУ. Вооруженные силы Украины стремятся пробиться к лесопосадкам около населенного пункта Крынки.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Ожесточенные бои на левом берегу Херсонской области

По данным аналитиков, 16 декабря, украинские войска активно ведут боевые операции на левом берегу Херсонской области. При этом были предприняты попытки наступления в направлении лесных массивов рядом с Крынком, в результате чего в этой местности развернулись ожесточенные сражения.

Украинские чиновники ранее утверждали, что ВСУ создали несколько плацдармов на восточном берегу Херсонской области как часть операции, направленной на вытеснение российских войск за пределы дальности артиллерийского обстрела западного берега этого региона.

Что говорят военные про ожесточенные бои на Левом берегу Херсонской области

The New York Times сообщает со ссылкой на слова военных, что бои на берегу Днепра характеризуются как особенно тяжелые и рискованные. Силы обороны, участвующие в прорыве через Днепр, описывают эту операцию как жестокую и малоэффективную, отмечая, что многие группы украинских солдат были уничтожены на берегах реки или в воде, еще не достигнув противоположного берега.

По их словам, на большей части левобережья условия для окопов неблагоприятны. Первые участки береговой линии часто представляют собой болотистые зоны с рядом небольших рек или залитые водой луга, превратившиеся в болота из-за грязи и воронок от бомбардировок.

По словам бойцов ВСУ, самые ожесточенные столкновения происходили в селе Крынки на восточном берегу Днепра в Херсонской области, где украинские силы смогли захватить узкую полосу земли с рыбацкими хижинами.

Карта боевых действий в Херсонской области. Фото: инфографика ISW

Напомним, что Силы обороны продолжают наступление южнее Бахмута и наносят оккупантам сильные потери как в живой силе, так и в военной технике. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.