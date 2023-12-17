Збройні сили України ведуть бій. Фото: Генштаб ЗСУ

Східна частина Херсонської області , розташована на лівому березі, продовжує бути ареною для наземних військових дій ЗСУ. Збройні сили України прагнуть пробитися до лісопосадок біля населеного пункту Кринки.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Запеклі бої на лівому березі Херсонської області

За даними аналітиків, 16 грудня українські війська активно ведуть бойові операції на лівому березі Херсонської області. При цьому були зроблені спроби наступу в напрямку лісових масивів поряд з населеним пунктом Кринок, в результаті чого в цій місцевості розгорнулися запеклі битви.

Українські чиновники раніше стверджували, що ЗСУ створили кілька плацдармів на східному березі Херсонської області як частину операції, спрямованої на витіснення російських військ за межі дальності обстрілу артилерійського західного берега цього регіону.

Що кажуть військові про запеклі бої на Лівому березі Херсонської області

The New York Times повідомляє з посиланням на слова військових, що бої на березі Дніпра характеризуються як особливо важкі та ризиковані. Сили оборони, що беруть участь у прориві через Дніпро, описують цю операцію як жорстоку та малоефективну, зазначаючи, що багато груп українських солдатів було знищено на берегах річки або у воді, ще не досягнувши протилежного берега.

За їхніми словами, на більшій частині лівобережжя умови для окопів несприятливі. Перші ділянки берегової лінії часто являють собою болотисті зони з рядом невеликих річок або залиті водою луки, що перетворилися на болота через грязі та вирви від бомбардувань.

За словами бійців ЗСУ, найзапекліші зіткнення відбувалися у селі Кринки на східному березі Дніпра на Херсонщині, де українські сили змогли захопити вузьку смугу землі з рибальськими хатинами.

Карта бойових дій на Херсонщині. Фото: інфографіка ISW

Нагадаємо, що Сили оборони продовжують наступ на південь від Бахмута і завдають окупантам сильних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах.