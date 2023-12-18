Украинские военные показали, как ударили по российскому "Солнцепеку"

Уничтожение российского "Солнцепека". Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Так, Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепек".

Видео опубликовал Генштаб ВСУ.

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Уничтожение "Солнцепека"

"Во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский ТОС-1А "Солнцепек". Из огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынок на левом берегу Херсонской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что операторы ССО вместе с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и СБУ ударили по вражеской цели и уничтожили "Солнцепек" российских оккупантов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он не имеет права обсуждать военные стратегии, включая слухи о планируемом контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, это превратится в шоу.

Также мы писали, что на Авдеевском направлении продолжается ликвидация российских оккупантов. Воины 53-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать технику и живую силу противника.