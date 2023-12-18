Контрразведчики СБУ к своему профессиональному празднику устроили "фейерверк" оккупантам

Удар контрразведчиков СБУ по позициям оккупантов. Фото: скриншот

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины с огоньком отметили свой профессиональный праздник ударами по позициям российских оккупантов. Также уничтожено значительное количество военной техники врага.

Об этом сообщили в СБУ.

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Контрразведки СБУ наносят удары по врагу на самых горячих направлениях войны.

"За последний месяц их силами поражены 93 цели, среди которых: танки, БМП и БТР, ЗРК "Стрела-10", гаубицы "МСТА-Б", РЭБ "Поле-21", станция видеонаблюдения "Муром-П", склады из БК и многое другое", — сообщили в СБУ.

Также в СБУ рассказали, что воины 13 Главного управления военной контрразведки СБУ готовят оккупантам еще больше "хлопка". В том числе там, где ее не ждут.

Ранее мы сообщали, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Так, Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепок".

Напомним, что украинские бойцы Центра стратегических операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов на фронте. В СБУ распространили, снятое на дрон, эксклюзивное видео с места событий.