Война приблизится к Кремлю — глава СБУ Малюк обещает Путину "сюрпризы" в 2024 году

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: t.me/SBUkr

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые "сюрпризы" российскому диктатору Владимиру Путину в 2024 году. По его словам, СБУ переносит войну как можно ближе к Кремлю.

Об этом Василий Малюк сказал в интервью для Politico.

Читайте также:

Приближение войны к Кремлю

Малюк отметил, что СБУ усиливает работу в тылу врага, чтобы перенести войну как можно ближе к Кремлю. В настоящее время среди приоритетных целей:

военные корабли РФ;

военные базы;

логистические коридоры поставок оружия и т.д.

"СБУ наносит целенаправленные точечные удары. Мы жалим врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности РФ для ведения войны в Украине и приближает нашу Победу", — подчеркнул Малюк.

Работа морских дронов Sea baby

Глава СБУ рассказал, что уже сейчас спецслужба работает над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот РФ из временно оккупированного Крыма. Она делает это с помощью морских дронов Sea baby. Именно они поразили Крымский мост и несколько военных кораблей РФ.

Politico пишет, что атаки Sea baby заставили Москву перевести большую часть своего флота из Крыма. Это позволило Украине восстановить использование своих портов для судоходства.

Малюк отметил, что СБУ тщательно выбирает цели перед тем, как нанести удар. Прежде всего спецслужба работает по военным объектам или тем, которые враг использует для выполнения своих боевых задач и материально-технического обеспечения армии.

"Мы действуем полностью согласно нормам международного права", — подчеркнул глава СБУ.

Большинство своих операций спецслужба проводит на территории Украины, а именно: на Донбассе, в Крыму и Черном море.

"Это наша земля, и мы будем использовать все возможные методы, чтобы освободить ее от оккупантов", — говорит Малюк.

Он добавил, что "хлопок" будет пылать и дальше.

Напомним, военные контрразведчики Службы безопасности Украины с огоньком отметили свой профессиональный праздник ударами по позициям российских оккупантов. Также уничтожено значительное количество военной техники врага.

Также мы писали, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Так, Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепек".