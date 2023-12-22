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Спецоперации СБУ — западные СМИ в восторге от сообразительности украинских бойцов

22 декабря 2023 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Спецоперации СБУ — западные СМИ в восторге от сообразительности украинских бойцов
Бойцы СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для Украины важно не только успешное проведение спецоперации по освобождению оккупированных территорий, но и достойное признание и освещение успехов в СМИ. Важно, чтобы мир имел реальное представление о способностях и потребностях украинских бойцов.

Политолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загордний рассказал, как СМИ освещают успешные спецоперации СБУ.

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Загордний подчеркнул, что в такое нелегкое время для Украины просто необходима позитивная пресса на Западе. Так, он привел пример материала Politico "Иглой в сердце", где речь шла о ключевых спецоперациях СБУ.

"Проведенные спецоперации получают самую высокую оценку от международных партнеров Украины. Статья в Politico — очередное свидетельство этого факта. Издание подчеркивает, что операции не только повышают моральный дух украинцев, но и наносят значительный ущерб военному потенциалу РФ. СБУ приближает войну к Кремлю", — говорит политолог.

Кроме того, он отметил, что у Службы безопасности есть ряд планов по новым ударам по россиянам, в том числе и на их территории. Он подчеркнул, что глава СБУ Малюк, давший интервью изданию, традиционно не раскрывает деталей будущих операций, но обещает сюрпризы для оккупантов.

Также Загородний рассказал, что издание выделило ключевые операции СБУ, особенно отметили морские дроны Sea Baby, ведь это новаторская разработка, которая полностью изменила ситуацию на Черном море.

"О чем свидетельствует появление текста с такими высокими оценками? С одной стороны, это признание наших успехов там, где Украина реально может их предъявить международным партнерам. С другой — западная пресса подталкивает руководство своих стран и общественное мнение к тому, что международную поддержку Украины надо как минимум оставлять на том же уровне. А возможно, и увеличивать. И тогда "игла в сердце" россиян будет загоняться все сильнее", — подытожил политолог.

Напомним, недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые "сюрпризы" российскому диктатору Владимиру Путину в 2024 году. По его словам, СБУ переносит войну как можно ближе к Кремлю.

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