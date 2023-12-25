Вечером оккупанты атаковали шахедами Днепропетровщину — сколько целей сбило ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб

Российская армия атаковала Днепропетровскую область дронами "шахед" вечером 24 декабря. Силами ПВО удалось уничтожить все вражеские цели.

Об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

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Так, ближе к ночи военные из ПВК "Восток" сбили вражеские беспилотники, которые оккупанты запустили по Днепропетровской области.

Известно, что два из них удалось уничтожить в Синельниковском районе, еще два в Днепровском и один в Павлоградском.

Отмечается, что из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение.

Также в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории нерабочего предприятия — ее успешно ликвидировали спасатели.

К счастью, всюду обошлось без пострадавших.

"Об обстрелах — ночь прошла спокойно во всех общинах области", — уточнил Лукашук.

Скриншот поста Лукашука

Напомним, что вечером 24 декабря воздушная тревога была объявлена в девяти областях, над Украиной фиксировали несколько груд дронов-камикадзе.

Также мы писали, что Силы обороны юга сообщали о взрывах в Днепропетровской области вечером 24 декабря. Они были следствием работы украинских защитников по вражеским "шахедам".