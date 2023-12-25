Вечером оккупанты атаковали шахедами Днепропетровщину — сколько целей сбило ПВО
Российская армия атаковала Днепропетровскую область дронами "шахед" вечером 24 декабря. Силами ПВО удалось уничтожить все вражеские цели.
Об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.
Атака шахедов на Днепропетровщину 24 декабря
Так, ближе к ночи военные из ПВК "Восток" сбили вражеские беспилотники, которые оккупанты запустили по Днепропетровской области.
Известно, что два из них удалось уничтожить в Синельниковском районе, еще два в Днепровском и один в Павлоградском.
Отмечается, что из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение.
Также в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории нерабочего предприятия — ее успешно ликвидировали спасатели.
К счастью, всюду обошлось без пострадавших.
"Об обстрелах — ночь прошла спокойно во всех общинах области", — уточнил Лукашук.
Напомним, что вечером 24 декабря воздушная тревога была объявлена в девяти областях, над Украиной фиксировали несколько груд дронов-камикадзе.
Также мы писали, что Силы обороны юга сообщали о взрывах в Днепропетровской области вечером 24 декабря. Они были следствием работы украинских защитников по вражеским "шахедам".
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