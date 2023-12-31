В Воздушных Силах рассказали, сколько "шахедов" было уничтожено этой ночью

Вражеский "шахед". Иллюстративное фото: kop.net.ua

В ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". В общей сложности нашим защитникам удалось ликвидировать 21 "шахед".

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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Отмечается, что оккупанты атаковали нашу страну с трех направлений, а именно:

мыс Чауда (Крым),

район Приморско-Ахтарская,

Курская область — РФ.

Всего украинские военные зафиксировали 49 российских "шахедов".

Уничтожение вражеских "шахедов". Инфографика: Воздушные Силы

Что именно атаковали оккупанты

Кроме того, противник нанес по Харькову шесть ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300.

"Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

В свою очередь подразделения мобильных огневых групп Сил обороны уничтожили 21 вражеский "шахед" в разных областях Украины с помощью истребительной авиации и зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, Россия пытается напугать украинцев информацией о применении "химического оружия" на фронте. Таким образом, россияне давят на наших защитников, чтобы те покидали позиции.