В Воздушных Силах рассказали, сколько "шахедов" было уничтожено этой ночью
В ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". В общей сложности нашим защитникам удалось ликвидировать 21 "шахед".
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
Атака вражеских "шахедов" в ночь на 31 декабря
Отмечается, что оккупанты атаковали нашу страну с трех направлений, а именно:
- мыс Чауда (Крым),
- район Приморско-Ахтарская,
- Курская область — РФ.
Всего украинские военные зафиксировали 49 российских "шахедов".
Что именно атаковали оккупанты
Кроме того, противник нанес по Харькову шесть ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300.
"Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.
В свою очередь подразделения мобильных огневых групп Сил обороны уничтожили 21 вражеский "шахед" в разных областях Украины с помощью истребительной авиации и зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил ВСУ.
Напомним, Россия пытается напугать украинцев информацией о применении "химического оружия" на фронте. Таким образом, россияне давят на наших защитников, чтобы те покидали позиции.
Читайте Новини.LIVE!