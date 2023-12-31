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Гуменюк пояснила, чому РФ залякує даними про застосування "хімічної зброї" на фронті

31 грудня 2023 08:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гуменюк пояснила, чому РФ залякує даними про застосування "хімічної зброї" на фронті
Начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія намагається налякати українців інформацією про застосування "хімічної зброї" на фронті. Таким чином росіяни тиснуть на наших захисників, аби ті залишали позиції.

Про це заявила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини". 

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"Намагаються тиснути на наших бійців, щоб залишали позиції, бо буде небезпечно. Насправді, ми володіємо реальною обстановкою, вивчаємо її ретельно. Наші воїни навчені всім засобам протидії і конкретно розуміють, як поводиться ворог і як йому ефективно дати відсіч", — запевнила вона.

Гуменюк про ймовірну атаку РФ в новорічну ніч

Крім того, Гуменюк закликала українців не втрачати пильність та не панікувати через ймовірну атаку ворога у новорічну ніч. За її словами, паніка теж є зброєю противника.

"Не впадайте у паніку, адже паніка — це теж зброя ворога, тому вони і завдають потужних ударів по житлових будинках, щоб занурити людей у цей стан. Треба усвідомлювати, що ворог може застосувати будь-які види атак, в тому числі мішаних, точкових. І пам’ятати, що тривожна валізка для укриття має бути напоготові", — наголосила начальниця пресцентру сил оборони півдня України.

Нагадаємо, у Дніпрі, 29 грудня, армія РФ поцілила у пологове відділення однієї з лікарень. На той момент там перебували четверо породіль та дванадцять вагітних разом з рідними та медперсоналом. Одна з породіль розповіла, як їй вдалося врятуватися з рідними.

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