Обстріл пологового у Дніпрі — породілля розповіла, як їй вдалося врятуватися з рідними

Наслідки обсрілу у Дніпрі. Фото: Дніпровська ОВА

У Дніпрі, 29 грудня, армія РФ поцілила у пологове відділення однієї з лікарень. На той момент там перебували четверо породіль та дванадцять вагітних разом з рідними та медперсоналом. Серед них — Ольга Зарубіна з чоловіком та донькою.

Про це жінка розповіла в коментарі Суспільному.

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За її словами, вона з рідними перебувала в укритті, коли трапився вибух.

"В принципі як і кожну тривогу ми спускаємося в укриття, і сиділи – ми в укритті, зберігали настанови, слухали те, що треба. В сховищі в принципі все було для новонародженого: пеленки, памперси, серветки. Там тепло було. З нами були медсестри, акушерки", — каже породілля.

Єдине, про що думала жінка під час вибухів, — аби вижила дитина.

"Я не можу вже в деталях в хвилинах сказати, і нас швидко евакуювали після цього всього. Пролунав дуже потужний вибух. На щастя були так би мовити тверезі голови, тобто паніки не було, тому що нам, ну, не дозволили панікувати. Ніхто абсолютно не панікував. Звичайно, всі злякалися, але щоб такої паніки, такого не було", — каже вона.

Згодом працівникам пологового довелося зупиняли водіїв, які проїжджали поряд із пологовим, аби ті відвезли породіль та вагітних додому. Лише після того, коли жінка потрапила додому, вона почала усвідомлювати, що насправді трапилося.

"Він дуже за нас злякався. Він в принципі не дав панікувати мені. Просто не панікуй. Все. Тому що там дитина. Ну скільки дитині було, буквально 3-4 дні. І у нас ще вдома була одна дитина", — розповіла Ольга Зарубіна.

Зараз новонароджене немовля жінка почувається добре і загроз життю немає.

Додамо, що внаслідок російського ракетного обстрілу у пологовому будинку Дніпра ніхто не загинув. Лікарі тримають цілодобовий зв'язок із породіллями.