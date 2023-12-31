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Обстрел роддома в Днепре — роженица рассказала, как ей удалось спастись с родными

31 декабря 2023 02:38
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Обстрел роддома в Днепре — роженица рассказала, как ей удалось спастись с родными
Последствия обзрелости в Днепре. Фото: Днепровская ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Днепре, 29 декабря, армия РФ попала в родильное отделение одной из больниц. На тот момент там находились четверо рожениц и двенадцать беременных вместе с родными и медперсоналом. Среди них Ольга Зарубина с мужем и дочерью.

Об этом женщина рассказала в комментарии Суспільному.

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По ее словам, она с родными находилась в укрытии, когда произошел взрыв.

"В принципе, как и каждую тревогу мы спускаемся в укрытие, и сидели — мы в укрытии, хранили наставления, слушали то, что надо. В хранилище в принципе все было для новорожденного: пеленки, памперсы, салфетки. Там тепло было. С нами были. медсестры, акушерки" , — говорит роженица.

Единственное, о чем думала женщина во время взрывов, чтобы выжил ребенок.

"Я не могу уже в деталях в минутах сказать, и нас быстро эвакуировали после этого всего. Раздался очень мощный взрыв. К счастью были так сказать трезвые головы, то есть паники не было, потому что нам, ну, не разрешили паниковать. Никто абсолютно не паниковал. Конечно, все испугались, но чтобы такой паники, такого не было", — говорит она.

Впоследствии работникам родильного пришлось останавливать проезжавших рядом с родителями водителей, чтобы те отвезли рожениц и беременных домой. Лишь после того, как женщина попала домой, она стала осознавать, что случилось.

"Он очень за нас испугался. Он в принципе не дал паниковать мне. Просто не паникуй. Все. Потому что там ребенок. Ну сколько ребенку было, буквально 3-4 дня. И у нас еще дома был один ребенок", — рассказала Ольга Зарубино.

Сейчас новорожденный младенец женщина чувствует себя хорошо и угроз жизни нет.

Добавим, что в результате российских ракетных обстрелов в роддоме Днепра никто не погиб. Врачи держат круглосуточную связь с роженицами.

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