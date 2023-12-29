Обстріл пологового в Дніпрі — завідувачка закладу розповіла деталі

Пологовий будинок Дніпра після російського ракетного обстрілу. Фото: Суспільне

Внаслідок російського ракетного обстрілу у пологовому будинку Дніпра ніхто не загинув. Лікарі тримають цілодобовий зв'язок із породіллями.

Про це розповіла завідувачка акушерського відділення Ірина Кульбач.

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"Коли був сигнал тривоги, всі наші пацієнтки та співробітники були в укритті. Тому ніхто не постраждав. Усі після вибуху були евакуйовані та знаходяться вдома", — сказала Кульбач.

Вона уточнила, що зранку народилися чотири дитини, а загалом у закладі перебували 12 вагітних жінок. Усі вони зараз вдома у доброму здоров`ї та з усіма породіллями тримають цілодобовий зв'язок.

"Всі почувають себе добре. Ті жінки, які перенесли операцію — кесарів розтин — під наглядом. Всі четверо діточок у задовільному стані", — наголосила Кульбач.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія знову атакувала низку українських міст, зокрема і Дніпро. Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті горить один із торговельних центрів. Також є загиблі та поранені.

Ми також писали, що через масовану ракетну атаку РФ по Україні загалом загинули 18 мирних людей. Ще 132 — поранені. По українських містах окупанти здійснили 51 обстріл.