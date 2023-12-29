Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Обстрел роддома в Днепре — заведующая заведением рассказала детали arrow

Обстрел роддома в Днепре — заведующая заведением рассказала детали

29 декабря 2023 17:13
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Обстрел роддома в Днепре — заведующая заведением рассказала детали
Роддом Днепра после российского ракетного обстрела. Фото: Суспильне
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В результате российских ракетных обстрелов в роддоме Днепра никто не погиб. Врачи держат круглосуточную связь с роженицами.

Об этом рассказала заведующая акушерским отделением Ирина Кульбач.

Читайте также:

Пострадал ли кто-нибудь в роддоме Днепра

"Когда был сигнал тревоги, все наши пациентки и сотрудники были в укрытии. Поэтому никто не пострадал. Все после взрыва были эвакуированы и находятся дома", — сказала Кульбач.

Она уточнила, что утром родилось четыре ребенка, а всего в заведении находились 12 беременных женщин. Все они сейчас дома в добром здравии и со всеми роженицами держат круглосуточную связь.

"Все чувствуют себя хорошо. Те женщины, которые перенесли операцию — кесарево сечение — под наблюдением. Все четверо детишек в удовлетворительном состоянии", — подчеркнула Кульбач.

Напомним, что сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые.

Мы также писали, что из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине в общей сложности погибли 18 мирных людей. Еще 132 – ранены. По украинским городам оккупанты совершили 51 обстрел.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

Актуальное по теме