Обстрел роддома в Днепре — заведующая заведением рассказала детали

Роддом Днепра после российского ракетного обстрела. Фото: Суспильне

В результате российских ракетных обстрелов в роддоме Днепра никто не погиб. Врачи держат круглосуточную связь с роженицами.

Об этом рассказала заведующая акушерским отделением Ирина Кульбач.

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"Когда был сигнал тревоги, все наши пациентки и сотрудники были в укрытии. Поэтому никто не пострадал. Все после взрыва были эвакуированы и находятся дома", — сказала Кульбач.

Она уточнила, что утром родилось четыре ребенка, а всего в заведении находились 12 беременных женщин. Все они сейчас дома в добром здравии и со всеми роженицами держат круглосуточную связь.

"Все чувствуют себя хорошо. Те женщины, которые перенесли операцию — кесарево сечение — под наблюдением. Все четверо детишек в удовлетворительном состоянии", — подчеркнула Кульбач.

Напомним, что сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые.

Мы также писали, что из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине в общей сложности погибли 18 мирных людей. Еще 132 – ранены. По украинским городам оккупанты совершили 51 обстрел.