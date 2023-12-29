Який вигляд має пологовий будинок та ТЦ у Дніпрі після обстрілу — відео

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні зранку окупанти обстріляли пологовий будинок, один із торговельних центрів та житлові будинки у Дніпрі. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та понад 20 постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріли Дніпра — який вигляд має ТЦ та пологовий будинок

Лисак розповів, що внаслідок ракетного удару росіян по Дніпрі, кількість загиблих зросла до п'яти. Також збільшилась кількість постраждалих, їх — понад 20.

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 5

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди. На місці допомагають усі: екстрені служби, волонтери, небайдужі містяни.

Як відомо, у місті "приліт" відбувся по торговельному центру, де виникла пожежа. Окрім того, пошкоджені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Інформацію ще уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія знову атакувала низку українських міст, зокрема і Дніпро. Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті горить один із торгівельних центрів. Також є загиблі та поранені