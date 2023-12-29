Как выглядит роддом и ТЦ в Днепре после обстрела — видео

Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня утром оккупанты обстреляли роддом, один из торговых центров и жилые дома в Днепре. Пока известно о пяти погибших и более 20 пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что в результате ракетного удара россиян по Днепру количество погибших возросло до пяти. Также увеличилось количество пострадавших, из них более 20.

Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/5 _ 5

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди. На месте помогают все: экстренные службы, волонтеры, неравнодушные горожане.

Как известно, в городе "прилет" произошел по торговому центру, где возник пожар. Кроме того, повреждены частный дом, шестиэтажное здание, роддом. Информация еще уточняется.

Напомним, что сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые