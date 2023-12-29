Как выглядит роддом и ТЦ в Днепре после обстрела — видео
Сегодня утром оккупанты обстреляли роддом, один из торговых центров и жилые дома в Днепре. Пока известно о пяти погибших и более 20 пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрелы Днепра — как выглядит ТЦ и роддом
Лысак рассказал, что в результате ракетного удара россиян по Днепру количество погибших возросло до пяти. Также увеличилось количество пострадавших, из них более 20.
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Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди. На месте помогают все: экстренные службы, волонтеры, неравнодушные горожане.
Как известно, в городе "прилет" произошел по торговому центру, где возник пожар. Кроме того, повреждены частный дом, шестиэтажное здание, роддом. Информация еще уточняется.
Напомним, что сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые
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