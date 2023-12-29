Ракетна атака на Дніпро 29 грудня — у місті горить торговельний центр

Ворожа ракета в небі. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні зранку Росія знову атакувала низку українських міст, зокрема і Дніпро. Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті горить один із торговельних центрів. Також є загиблі та поранені.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

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Оновлено 09:09. Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Дніпрі окупанти влучили у пологовий будинок. Зокрема у будівлі медзакладу вибиті вікна, наразі вся інформація уточнюється.

Також відомо, що у Дніпрі поблизу місць влучання призупинили рух громадського транспорту. На перехрестях працюють регулювальники.

Філатов розповів, що внаслідок ракетного удару по Дніпрі є загиблі та постраждалі. Всі місцеві служби напоготові та з усіх сил працюють разом з ДСНС.

"Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, в випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", — наголосив мер міста.

Нагадаємо, прямо зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Росіяни атакують міста крилатими ракетами.

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.

Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.