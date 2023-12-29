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Ранковий обстріл Дніпра — в місті горить торговельний центр

29 грудня 2023 08:54
оновлено: 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетна атака на Дніпро 29 грудня — у місті горить торговельний центр
Ворожа ракета в небі. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку Росія знову атакувала низку українських міст, зокрема і Дніпро. Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті горить один із торговельних центрів. Також є загиблі та поранені.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

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Оновлено 09:09. Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Дніпрі окупанти влучили у пологовий будинок. Зокрема у будівлі медзакладу вибиті вікна, наразі вся інформація уточнюється.

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Також відомо, що у Дніпрі поблизу місць влучання призупинили рух громадського транспорту. На перехрестях працюють регулювальники.

Філатов розповів, що внаслідок ракетного удару по Дніпрі є загиблі та постраждалі. Всі місцеві служби напоготові та з усіх сил працюють разом з ДСНС. 

"Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, в випадках обстрілів, я  ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", — наголосив мер міста. 

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Нагадаємо, прямо зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Росіяни атакують міста крилатими ракетами. 

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа. 

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих. 

Загалом, вибухи лунали в ОдесіКиєвіЛьвовіХаркові та Дніпрі.

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