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Повітряна тривога в Україні — у небі ворожі ракети

29 грудня 2023 07:03
оновлено: 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зранку 29 грудня — Росія випустила ракети
повітряна тривога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Росія випустила ракети, яку тримають курс у різні регіони.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 29 грудня

Оновлено 08:04. У небі над Україною досі перебувають ворожі ракети. Зараз вони тримають на західний напрямок, а також на Київ. 

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Оновлено 08:00. Напрямок ракети на Луцьк, Волинська область та на Львівщину.

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Оновлено 07:54. Група ракет рухається на Тернопільську та Хмельницьку область.

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Ще одна ракета на Київ.

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Оновлено 07:51. У Повітряних силах та моніторингових каналах попередили про небезпеку у Києві, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Рівному і на всьому заході України.

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Оновлено 07:47. У Повітряних силах наголосили, що на Запоріжжя летять ракети, одразу після цього в місті пролунали вибухи. Окрім того, вибухи чули і в Хмельницькій області. 

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Оновлено 07:46. В Одесі пролунали вибухи. 

Оновлено 07:44. Знову ракета летить у напрямку Дніпра.

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Оновлено 07:40. На Одесу та Миколаїв з Кіровоградської області рухаються дві ракети. Окрім того, ракети через Вінниччину летять в північно-західному напрямку.

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У Дніпрі пролунала серія повторних вибухів.

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Оновлено 07:36. Крилаті ракети з Черкаської у напрямку летять у Вінницьку області.

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Оновлено 07:36. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи, які лунали в столиці — це робота ППО. 

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Оновлено 07:31. У Києві, Дніпрі та передмісті Харкова пролунали вибухи. 

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Також наразі ракети летять через Запорізьку область на Дніпро. А також з Вінниччини у напрямку Київщини.

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Оновлено 07:21. У Повітряних силах розповіли, що ракети знову рухаються з півдня у напрямку Кропивницького. Також є загроза для Київщини. 

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Також злетіли ще два російських МіГ-31к з аеродрому Моздок.

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Оновлено 07:19. Зафіксовані нові пуски ракет, які тримають курс на різні регіони. Зокрема, з Полтавщини на західний напрямок.

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Оновлено 07:16. У Дніпрі пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи це робота ППО, чи влучання. 

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Окрім того, зафіксовані нові пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-22.

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Оновлено 07:14. Моніторингові канали повідомляють про чотири ракети у напрямку Кривого Рогу та Вінницької області зі сторони Черкаської.

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Оновлено 07:09. Крилата ракета тримає курс через Запорізьку область на Дніпро, кажуть у Повітряних силах.

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Зокрема ворожу ціль летить до Кривого Рогу. 

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Сьогодні зранку повітряна тривога почалась у всіх областях України, окрім західних. Проте вже через кілька хвилин і на заході почули сирени. Зараз всім областям загрожує ракетка небезпека.

повітряна тривога в Україні 29 грудня
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У Повітряних силах розповіли, що Росія здійснює пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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Ракети спершу рухались через Сумську область у Напрямку Полтавщини. 

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Також через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської і тримали курс на Дніпро та Павлоград. 

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Друга хвиля ракет знову летіла через Сумщину в напрямку Полтавщини, а потім з Полтавщини  на Канів. 

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Новина доповнюється...

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