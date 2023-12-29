Повітряна тривога зараз 29 грудня — куди летять бпла

Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі "Шахеди"
Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога 28 грудня
Повітряну тривогу оголосили після опівночі 29 грудня. Вона поширилася на 10 областей:
- Київську,
- Чернігівську,
- Вінницьку,
- Одеську,
- Луганську,
- Житомирську,
- Херсонську,
- Черкаську
- Миколаївську,
- Кіровоградську.
Куди летять "Шахеди"
За даними Повітряних сил ЗСУ, рух ударних БПЛА пролягає через північ Київщини у напрямку Житомирської області.
Крім того, нрупа "Шахедів" з Кіровоградщини рухається у напрямку Вінниччини.
Станом на 01:20 у ПС ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА з Черкаської області в напрямку Київщини.
Крім того, "Шахеди" прямують через північ Житомирщини у західному напрямку.
О 1:30 повітряну тривогу оголосил у Рівненській області.
За даними ПС ЗСУ, там є загроза ударних дронів.
Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.
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