Повітряна тривога зараз 29 грудня — куди летять бпла

Система оповіщення. Фото: Pixabay

Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 28 грудня

Повітряну тривогу оголосили після опівночі 29 грудня. Вона поширилася на 10 областей:

Київську,

Чернігівську,

Вінницьку,

Одеську,

Луганську,

Житомирську,

Херсонську,

Черкаську

Миколаївську,

Кіровоградську.

Карта повітряних тривог 29 грудня

Куди летять "Шахеди"

За даними Повітряних сил ЗСУ, рух ударних БПЛА пролягає через північ Київщини у напрямку Житомирської області.

Крім того, нрупа "Шахедів" з Кіровоградщини рухається у напрямку Вінниччини.

Рух "Шахедів" 29 грудня. Фото: скриншот

Станом на 01:20 у ПС ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА з Черкаської області в напрямку Київщини.

Крім того, "Шахеди" прямують через північ Житомирщини у західному напрямку.

О 1:30 повітряну тривогу оголосил у Рівненській області.

За даними ПС ЗСУ, там є загроза ударних дронів.

Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.