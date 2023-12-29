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Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі "Шахеди"

29 грудня 2023 01:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Повітряна тривога зараз 29 грудня — куди летять бпла
Система оповіщення. Фото: Pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряну тривогу оголосили після опівночі 29 грудня. Вона поширилася на 10 областей:

  • Київську,
  • Чернігівську,
  • Вінницьку,
  • Одеську,
  • Луганську,
  • Житомирську,
  • Херсонську,
  • Черкаську
  • Миколаївську,
  • Кіровоградську.
Карта повітряних тривог 29 грудня

Куди летять "Шахеди"

За даними Повітряних сил ЗСУ, рух ударних БПЛА пролягає через північ Київщини у напрямку Житомирської області.

Крім того, нрупа "Шахедів" з Кіровоградщини рухається у напрямку Вінниччини.

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Рух "Шахедів" 29 грудня. Фото: скриншот

Станом на 01:20 у ПС ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА з Черкаської області в напрямку Київщини.

Крім того, "Шахеди" прямують через північ Житомирщини у західному напрямку.

О 1:30 повітряну тривогу оголосил у Рівненській області.

За даними ПС ЗСУ, там є загроза ударних дронів.

Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.

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