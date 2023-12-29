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Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские "Шахеды"

29 декабря 2023 01:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Воздушная тревога сейчас 29 декабря - куда летят бпла
Система оповещения. Фото: Pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 28 декабря

Воздушную тревогу объявили после полуночи 29 декабря. Она распространилась на 10 областей:

  • Киевскую,
  • Черниговскую,
  • Винницкую,
  • Одесскую,
  • Луганск,
  • Житомирскую,
  • Херсонскую,
  • Черкасскую
  • Николаевскую,
  • Кировоградскую.
Карта воздушных тревог 29 декабря

Куда летят "Шахеды"

По данным Воздушных сил ВСУ, движение ударных БПЛА проходит через север Киевщины в направлении Житомирской области.

Кроме того, группа "Шахедов" из Кировоградщины двигается в направлении Винницкой области.

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Движение "Шахедов" 29 декабря. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских кафиров. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.

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