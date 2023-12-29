Воздушная тревога сейчас 29 декабря - куда летят бпла

Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские "Шахеды"
Сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога 28 декабря
Воздушную тревогу объявили после полуночи 29 декабря. Она распространилась на 10 областей:
- Киевскую,
- Черниговскую,
- Винницкую,
- Одесскую,
- Луганск,
- Житомирскую,
- Херсонскую,
- Черкасскую
- Николаевскую,
- Кировоградскую.
Куда летят "Шахеды"
По данным Воздушных сил ВСУ, движение ударных БПЛА проходит через север Киевщины в направлении Житомирской области.
Кроме того, группа "Шахедов" из Кировоградщины двигается в направлении Винницкой области.
Напомним, вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских кафиров. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.
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