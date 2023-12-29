Воздушная тревога сейчас 29 декабря - куда летят бпла

Система оповещения. Фото: Pixabay

Сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога 28 декабря

Воздушную тревогу объявили после полуночи 29 декабря. Она распространилась на 10 областей:

Киевскую,

Черниговскую,

Винницкую,

Одесскую,

Луганск,

Житомирскую,

Херсонскую,

Черкасскую

Николаевскую,

Кировоградскую.

Карта воздушных тревог 29 декабря

Куда летят "Шахеды"

По данным Воздушных сил ВСУ, движение ударных БПЛА проходит через север Киевщины в направлении Житомирской области.

Кроме того, группа "Шахедов" из Кировоградщины двигается в направлении Винницкой области.

Движение "Шахедов" 29 декабря. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских кафиров. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.