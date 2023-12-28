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В Одесі лунають вибухи — на область налетіли "Шахеди"

28 грудня 2023 23:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи в місті Одеса зараз 28 грудня - на область налетіли шахеди
Дим після вибуху. Фото ілюстративне. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи в Одесі 28 грудня

"Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)!" — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що область атакує група з 10 ударних БПЛА. Вони рухаються з акваторії Чорного моря.

Місцеві Telegram-канали станом на 23:22 повідомили про потужні вибухи. 

З ворожими "Шахедами" почала боротися українська ППО.

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В Одесі пролунали вибухи 28 грудня. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні ввечері 28 грудня

Станом на 22:58 28 грудня повітряна тривога зафіксована у восьми областях:

  • Кіровоградська,
  • Одеська, 
  • Дніпропетровська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Луганська,
  • Сумська,
  • Чернігівська.
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Карта повітряних тривог 28 грудня

Де працює ППО 28 грудня

Окрім Одещини, ударні БПЛА намагаються атакувати Чернігівщину, Миколаїв та Сущину. Там теж працює система ППО.

Нагадаємо, 26 грудня, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.

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