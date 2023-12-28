Вибухи в місті Одеса зараз 28 грудня - на область налетіли шахеди

В Одесі лунають вибухи — на область налетіли "Шахеди"
Сьогодні ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи в Одесі 28 грудня
"Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)!" — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що область атакує група з 10 ударних БПЛА. Вони рухаються з акваторії Чорного моря.
Місцеві Telegram-канали станом на 23:22 повідомили про потужні вибухи.
З ворожими "Шахедами" почала боротися українська ППО.
Повітряна тривога в Україні ввечері 28 грудня
Станом на 22:58 28 грудня повітряна тривога зафіксована у восьми областях:
- Кіровоградська,
- Одеська,
- Дніпропетровська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Луганська,
- Сумська,
- Чернігівська.
Де працює ППО 28 грудня
Окрім Одещини, ударні БПЛА намагаються атакувати Чернігівщину, Миколаїв та Сущину. Там теж працює система ППО.
Нагадаємо, 26 грудня, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Читайте Новини.LIVE!