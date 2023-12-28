Взрывы в Одессе сейчас 28 декабря - на область налетели шахеды

В Одессе раздаются взрывы — на область налетели "Шахеды"
Сегодня вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских окупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Одессе 28 декабря
"Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Черноморск, Одесса)!" — говорится в сообщении.
Сообщается, что область атакует группа из 10 ударных БПЛА. Они двигаются из акватории Черного моря.
Местные Telegram-каналы на 23:22 сообщили о мощных взрывах.
С вражескими "Шахедами" начала бороться украинская ПВО.
Воздушная тревога в Украине вечером 28 декабря
По состоянию на 22:58 28 декабря воздушная тревога зафиксирована в восьми областях:
- Кировоградская,
- Одесская,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Луганская,
- Сумская,
- Черниговская.
Где работает ПВО 28 декабря
Кроме Одесской области, ударные БПЛА пытаются атаковать Черниговщину, Николаев и Сущину. Там тоже работает система ПВО.
Напомним, 26 декабря, в Херсоне раздались взрывы. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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