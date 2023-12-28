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В Одессе раздаются взрывы — на область налетели "Шахеды"

28 декабря 2023 23:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в Одессе сейчас 28 декабря - на область налетели шахеды
Дым после взрыва. Фото иллюстративный. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских окупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в Одессе 28 декабря

"Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Черноморск, Одесса)!" — говорится в сообщении.

Сообщается, что область атакует группа из 10 ударных БПЛА. Они двигаются из акватории Черного моря.

Местные Telegram-каналы на 23:22 сообщили о мощных взрывах.

С вражескими "Шахедами" начала бороться украинская ПВО.

Ед
В Одессе раздались взрывы 28 декабря. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине вечером 28 декабря

По состоянию на 22:58 28 декабря воздушная тревога зафиксирована в восьми областях:

  • Кировоградская,
  • Одесская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Луганская,
  • Сумская,
  • Черниговская.
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Карта воздушных тревог 28 декабря

Где работает ПВО 28 декабря

Кроме Одесской области, ударные БПЛА пытаются атаковать Черниговщину, Николаев и Сущину. Там тоже работает система ПВО.

Напомним, 26 декабря, в Херсоне раздались взрывы. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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