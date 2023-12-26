У Херсоні 26 грудня пролунали вибухи — в Україні повітряна тривога

У Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 26 грудня, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали та кореспонденти Суспільного.
Вибухи в Херсоні 26 грудня
Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмереж повідомили, що в Херсоні пролунали вибухи.
Наразі по всій території України оголошена повітряна тривога. З чим пов'язані вибухи, наразі невідомо.
Однак у Повітряних силах попередили українців, що в небі ворожі ракети. Вони тримають курс, зокрема, на Запоріжжя та Дніпропетровщину.
Нагадаємо, протягом минулої доби загарбники 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Є поранений.
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