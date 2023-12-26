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У Херсоні пролунали вибухи

26 грудня 2023 11:28
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У Херсоні 26 грудня пролунали вибухи — в Україні повітряна тривога
Дим від вибухів. Фото (ілюстративне): Associated Press
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Сьогодні, 26 грудня, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та кореспонденти Суспільного.  

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Вибухи в Херсоні 26 грудня

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмереж повідомили, що в Херсоні пролунали вибухи.

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Наразі по всій території України оголошена повітряна тривога. З чим пов'язані вибухи, наразі невідомо. 

повітряна тривога в Україні 26 грудня
Повітряна тривога в Україні 26 грудня. Фото: скриншот

Однак у Повітряних силах попередили українців, що в небі ворожі ракети. Вони тримають курс, зокрема, на Запоріжжя та Дніпропетровщину. 

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Нагадаємо, протягом минулої доби загарбники 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Є поранений. 

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