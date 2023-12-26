Протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонщину, є поранений, — ОВА

Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото: Telegram/Олександр Прокудін

Протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Водночас по Херсону окупанти випустили 32 снаряди.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.

Відомо, що внаслідок російської агресії одна людина дістала поранення.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що вдень 25 грудня у Херсоні лунали вибухи. Містян попереджали про ворожий обстріл з тимчасово окупованого лівого берега.

Також ми писали, що армія Росії знищила в Херсоні третю базу гуманітарної допомоги. Для цього вони залучили дронів-камікадзе Shahed-136, якими й завдали удару по гуманітарному штабу.