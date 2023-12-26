Протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонщину, є поранений, — ОВА
Протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини
"За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА", — йдеться у повідомленні.
Водночас по Херсону окупанти випустили 32 снаряди.
Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.
Відомо, що внаслідок російської агресії одна людина дістала поранення.
Нагадаємо, що вдень 25 грудня у Херсоні лунали вибухи. Містян попереджали про ворожий обстріл з тимчасово окупованого лівого берега.
Також ми писали, що армія Росії знищила в Херсоні третю базу гуманітарної допомоги. Для цього вони залучили дронів-камікадзе Shahed-136, якими й завдали удару по гуманітарному штабу.
Читайте Новини.LIVE!