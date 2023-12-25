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Прокудін розповів, скільки разів окупанти обстріляли Херсонщину на Святвечір

25 грудня 2023 08:28
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Прокудін розповів, скільки разів окупанти обстріляли Херсонщину на Святвечір
Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу, російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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За словами Прокудіна, окупанти 71 раз обстріляли регіон, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БпЛА, з них — шість "шахедів". По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє — поранені. 

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Нагадаємо, 24 грудня загарбники накрили щільним вогнем Чорнобаївку Херсо н ської області. Внаслідок атаки загинула одна людина. 

Окрім того, у ніч на 24 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсону, на який відреагував Президент України Володимир Зеленський. 

Про тероризм з боку російських вояків також нагадав і голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, опублікувавши світлини, коли окупанти рік тому через 41 ракетно-артилерійський удар вбили 10 цивільних, ще 62 поранили.

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