Прокудін розповів, скільки разів окупанти обстріляли Херсонщину на Святвечір
За попередню добу, російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області
За словами Прокудіна, окупанти 71 раз обстріляли регіон, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БпЛА, з них — шість "шахедів". По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє — поранені.
Нагадаємо, 24 грудня загарбники накрили щільним вогнем Чорнобаївку Херсо н ської області. Внаслідок атаки загинула одна людина.
Окрім того, у ніч на 24 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсону, на який відреагував Президент України Володимир Зеленський.
Про тероризм з боку російських вояків також нагадав і голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, опублікувавши світлини, коли окупанти рік тому через 41 ракетно-артилерійський удар вбили 10 цивільних, ще 62 поранили.
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