Прокудин рассказал, сколько раз оккупанты обстреляли Херсонскую область в Сочельник
За предыдущие сутки, российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 288 снарядов. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
По словам Прокудина, оккупанты 71 раз обстреляли регион, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БпЛА, из них — шесть "шахедов". В городе Херсон враг выпустил 16 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне", — говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки погиб один человек, еще двое — ранены.
Напомним, 24 декабря захватчики накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погиб один человек.
Кроме того, в ночь на 24 декабря российская армия совершила массированный обстрел Херсона, на который отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
О терроризме со стороны российских воинов также напомнил и глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, опубликовав фотографии, когда оккупанты год назад из-за 41 ракетно-артиллерийского удара убили 10 гражданских, еще 62 ранили.
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