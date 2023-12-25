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Прокудин рассказал, сколько раз оккупанты обстреляли Херсонскую область в Сочельник

25 декабря 2023 08:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прокудин рассказал, сколько раз оккупанты обстреляли Херсонскую область в Сочельник
Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 288 снарядов. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, оккупанты 71 раз обстреляли регион, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БпЛА, из них — шесть "шахедов". В городе Херсон враг выпустил 16 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки погиб один человек, еще двое — ранены.

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Напомним, 24 декабря захватчики накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погиб один человек.  

Кроме того, в ночь на 24 декабря российская армия совершила массированный обстрел Херсона, на который отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

О терроризме со стороны российских воинов также напомнил и глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, опубликовав фотографии, когда оккупанты год назад из-за 41 ракетно-артиллерийского удара убили 10 гражданских, еще 62 ранили.

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