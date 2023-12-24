Прокудін нагадав про річницю масованого обстрілу Херсона перед Новим роком

Наслідки обстрілу Херсона 24 грудня 2022 року. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сьогодні, 24 грудня, річниця "чорного дня" російського терору для Херсона. Цього дня минулого року окупанти масовано обстріляли місто.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Річниця масованого обстрілу Херсона

"24 грудня 2022 року. Субота. Херсонці у передноворічних клопотах. 41 удар. Скрізь біль і розпач. 10 загиблих. 62 поранені", — нагадав Прокудін.

Він наголосив, що помста російським окупантам обов'язково буде. За його словами, українці ніколи не забудуть цей жахливий злочин. Прокудін додав, що РФ обов'язково за нього відповість, як і за вчорашній акт терору.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Також ми писали, що у ДСНС розповіли оперативну інформацію про ліквідацію наслідків російських обстрілів Запорізької області. Вчора, 23 грудня, рятувальники вилучили один касетний елемент від російської системи залпового вогню "Ураган".

Додамо, російські окупанти протягом доби здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.