У Запорізькій області знайшли касетний елемент від російського "Урагану"

Російська РСЗВ "Ураган". Фото: росЗМІ

У ДСНС розповіли оперативну інформацію про ліквідацію наслідків російських обстрілів Запорізької області. Вчора, 23 грудня, рятувальники вилучили один касетний елемент від російської системи залпового вогню "Ураган".

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

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ДСНС знищила знайдений касетний елемент від "Урагану" відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Впродовж доби внаслідок російських обстрілів виникла пожежа в Пологівському районі. Вогнеборці ліквідували загоряння господарчої споруди на загальній площі 40 кв м. На щастя, люди не постраждали.

Пожежа внаслідок обстрілу Пологівського району Запорізької області. Фото: t.me/gu_dsns_zp

Пожежа внаслідок обстрілу Пологівського району Запорізької області. Фото: t.me/gu_dsns_zp

"Для забезпечення побутових потреб населення співробітники ДСНС здійснили підвіз 28 тонн технічної води в міста Оріхів та Гуляйполе Пологівського району", — йдеться у повідомленні.

Всього від ГУ ДСНС для проведення гуманітарного розмінування, ліквідації пожеж і надання допомоги залучалось:

35 рятувальників;

дев'ять одиниць техніки.

Допис ГУ ДСНС України в Запорізькій області. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Також ми писали, що російські окупанти протягом доби здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.