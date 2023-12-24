В Запорожской области нашли кассетный элемент от российского "Урагана"

Российский РСЗО "Ураган". Фото: росСМИ

В ГСЧС рассказали оперативную информацию о ликвидации последствий российских обстрелов Запорожской области. Вчера, 23 декабря, спасатели изъяли один кассетный элемент от российской системы залпового огня "Ураган".

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

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ГСЧС уничтожила найденный кассетный элемент от "Урагана" соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.

В течение суток в результате российских обстрелов возник пожар в Пологовском районе. Пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на общей площади 40 кв м. К счастью, люди не пострадали.

Пожар в результате обстрела Пологовского района Запорожской области. Фото: t.me/gu_dsns_zp

Пожар в результате обстрела Пологовского района Запорожской области. Фото: t.me/gu_dsns_zp

"Для обеспечения бытовых нужд населения сотрудники ГСЧС осуществили подвоз 28 тонн технической воды в города Орехов и Гуляйполе Пологовского района", — говорится в сообщении.

Всего от ГУ ГСЧС для проведения гуманитарного разминирования, ликвидации пожаров и оказания помощи привлекалось:

35 спасателей;

девять единиц техники.

Пост ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.

Также мы писали, что российские оккупанты в течение суток совершили четыре обстрела из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадал мужчина и гражданская инфраструктура.