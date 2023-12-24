В Запорожской области нашли кассетный элемент от российского "Урагана"
В ГСЧС рассказали оперативную информацию о ликвидации последствий российских обстрелов Запорожской области. Вчера, 23 декабря, спасатели изъяли один кассетный элемент от российской системы залпового огня "Ураган".
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Ликвидация последствий вражеских обстрелов
ГСЧС уничтожила найденный кассетный элемент от "Урагана" соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.
В течение суток в результате российских обстрелов возник пожар в Пологовском районе. Пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на общей площади 40 кв м. К счастью, люди не пострадали.
"Для обеспечения бытовых нужд населения сотрудники ГСЧС осуществили подвоз 28 тонн технической воды в города Орехов и Гуляйполе Пологовского района", — говорится в сообщении.
Всего от ГУ ГСЧС для проведения гуманитарного разминирования, ликвидации пожаров и оказания помощи привлекалось:
- 35 спасателей;
- девять единиц техники.
Напомним, сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.
Также мы писали, что российские оккупанты в течение суток совершили четыре обстрела из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадал мужчина и гражданская инфраструктура.
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