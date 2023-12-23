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У Херсоні внаслідок удару окупантів стався прорив газу

23 грудня 2023 19:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Херсоні внаслідок удару окупантів стався прорив газу
Пожежа у Херсоні внаслідок російського обстрілу. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Внаслідок цього стався прорив на газових мережах та виникла пожежа. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Російські загарбники завдали удару по критично важливій інфраструктурі Херсона. Внаслідок цього стався порив на газових мережах. На місці події спалахнула пожежа. 

"Також під вогнем опинився й один з медичних закладів", — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині внаслідок атаки безпілотниками Станіславської громади загинув чоловік. Прокуратура розпочала провадження.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

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