В Херсоне в результате удара оккупантов произошел прорыв газа
Российские захватчики ударили по критической инфраструктуре Херсона. В результате произошел прорыв на газовых сетях и возник пожар.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Оккупанты ударили по Херсону
Российские захватчики нанесли удар по критически важной инфраструктуре Херсона. В результате произошел порыв на газовых сетях. На месте происшествия вспыхнул пожар.
"Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений", — сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области в результате атаки беспилотниками Станиславской громады погиб мужчина. Прокуратура приступила к производству.
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.
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