В Херсоне в результате удара оккупантов произошел прорыв газа

Пожар в Херсоне в результате российских обстрелов. Фото: скриншот

Российские захватчики ударили по критической инфраструктуре Херсона. В результате произошел прорыв на газовых сетях и возник пожар.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Читайте также:

Оккупанты ударили по Херсону

Российские захватчики нанесли удар по критически важной инфраструктуре Херсона. В результате произошел порыв на газовых сетях. На месте происшествия вспыхнул пожар.

"Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений", — сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области в результате атаки беспилотниками Станиславской громады погиб мужчина. Прокуратура приступила к производству.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.