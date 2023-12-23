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В Херсоне в результате удара оккупантов произошел прорыв газа

23 декабря 2023 19:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсоне в результате удара оккупантов произошел прорыв газа
Пожар в Херсоне в результате российских обстрелов. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики ударили по критической инфраструктуре Херсона. В результате произошел прорыв на газовых сетях и возник пожар.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Российские захватчики нанесли удар по критически важной инфраструктуре Херсона. В результате произошел порыв на газовых сетях. На месте происшествия вспыхнул пожар.

"Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений", — сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области в результате атаки беспилотниками Станиславской громады погиб мужчина. Прокуратура приступила к производству.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

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