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На Херсонщині росіяни вбили чоловіка за допомогою БпЛА

23 грудня 2023 17:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Херсонщині росіяни вбили чоловіка за допомогою БпЛА
Російські окупанти ладнають дрона для атаки. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Херсонщині унаслідок атаки безпілотниками Станіславської громади загинув чоловік. Прокуратура розпочала провадження.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

"За даними слідства, 23 грудня близько 16:00 збройні сили РФ здійснили атаку БпЛА по Станіславській громаді Херсонської області", — говориться у повідомленні. 

Внаслідок атаки  загинув 69-річний чоловік. 

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти обстрілюють місто Херсон. Наразі там лунають вибухи. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

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