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В Херсонской области россияне убили мужчину с помощью БпЛА

23 декабря 2023 17:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсонской области россияне убили мужчину с помощью БпЛА
Российские оккупанты ладят дроны для атаки. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Херсонской области в результате атаки беспилотниками Станиславской общины погиб мужчина. Прокуратура приступила к производству.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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Вражеский БпЛА убил мужчину

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"По данным следствия, 23 декабря около 16:00 вооруженные силы РФ совершили атаку БпЛА по Станиславской общине Херсонской области", — говорится в сообщении.

В результате атаки погиб 69-летний мужчина.

Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты обстреливают город Херсон. Пока там раздаются взрывы. Враг атакует с временно оккупированного левого берега.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

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