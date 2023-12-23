В Херсонской области россияне убили мужчину с помощью БпЛА

Российские оккупанты ладят дроны для атаки. Фото: росСМИ

В Херсонской области в результате атаки беспилотниками Станиславской общины погиб мужчина. Прокуратура приступила к производству.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"По данным следствия, 23 декабря около 16:00 вооруженные силы РФ совершили атаку БпЛА по Станиславской общине Херсонской области", — говорится в сообщении.

В результате атаки погиб 69-летний мужчина.

Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты обстреливают город Херсон. Пока там раздаются взрывы. Враг атакует с временно оккупированного левого берега.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.