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Вночі окупанти вдарили по центральній частині Херсона, є загиблі

24 грудня 2023 08:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вночі окупанти вдарили по центральній частині Херсона, є загиблі
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Через влучання ворожого артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. 

Наслідки обстрілу Херсона 24 грудня
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

"Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації", — розповів Прокудін.

Наслідки обстрілу Херсона 24 грудня
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

До того ж у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Наразі встановлюється його особа.

Наслідки обстрілу Херсона 24 грудня
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko
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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Інші обстріли Херсонської області

Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів. Російські окупанти випустили 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БпЛА та авіації, з них — два ракетних.

По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд.

Загарбники поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • медичні установи;
  • навчальний заклад;
  • об'єкти критичної інфраструктури.

"Через російську агресію чотири людини загинули, ще дев'ять — дістали поранення, із них — одна дитина", — додав очільник Херсонської ОВА.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Херсону ввечері 23 грудня зросла до семи. Серед поранених 15-річна дитина. 

Також ми писали, що Національна поліція України продовжує фіксувати наслідки російських обстрілів на Херсонщині. Внаслідок ворожих атак поранені шестеро мирних жителів різного віку.

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