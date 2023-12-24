Вночі окупанти вдарили по центральній частині Херсона, є загиблі

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Через влучання ворожого артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

"Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації", — розповів Прокудін.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

До того ж у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Наразі встановлюється його особа.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Інші обстріли Херсонської області

Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів. Російські окупанти випустили 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БпЛА та авіації, з них — два ракетних.

По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд.

Загарбники поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

медичні установи;

навчальний заклад;

об'єкти критичної інфраструктури.

"Через російську агресію чотири людини загинули, ще дев'ять — дістали поранення, із них — одна дитина", — додав очільник Херсонської ОВА.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Херсону ввечері 23 грудня зросла до семи. Серед поранених 15-річна дитина.

Також ми писали, що Національна поліція України продовжує фіксувати наслідки російських обстрілів на Херсонщині. Внаслідок ворожих атак поранені шестеро мирних жителів різного віку.