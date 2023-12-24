Вночі окупанти вдарили по центральній частині Херсона, є загиблі
Сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсона
Через влучання ворожого артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.
"Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації", — розповів Прокудін.
До того ж у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Наразі встановлюється його особа.
Інші обстріли Херсонської області
Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів. Російські окупанти випустили 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БпЛА та авіації, з них — два ракетних.
По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд.
Загарбники поцілили у:
- житлові квартали населених пунктів області;
- медичні установи;
- навчальний заклад;
- об'єкти критичної інфраструктури.
"Через російську агресію чотири людини загинули, ще дев'ять — дістали поранення, із них — одна дитина", — додав очільник Херсонської ОВА.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Херсону ввечері 23 грудня зросла до семи. Серед поранених 15-річна дитина.
Також ми писали, що Національна поліція України продовжує фіксувати наслідки російських обстрілів на Херсонщині. Внаслідок ворожих атак поранені шестеро мирних жителів різного віку.
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