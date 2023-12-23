Кількість постраждалих внаслідок удару по Херсону зросла, поранена дитина

Пожежа після ракетного удару по Херсону. Фото: скриншот із відео

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Херсону ввечері 23 грудня зросла до семи. Серед поранених — 15-річна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Що відомо про постраждалих внаслідок удару по Херсону

"Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей. Серед них — 15-річна дитина", — повідомив Прокудін.

Раніше повідомлялося про п'ятьох поранених.

Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Херсона 23 грудня

Нагадаємо, увечері 23 грудня російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Внаслідок цього стався прорив на газових мережах та виникла масштабна пожежа.