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Кількість постраждалих внаслідок удару по Херсону зросла, поранена дитина

23 грудня 2023 22:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кількість постраждалих внаслідок удару по Херсону зросла, поранена дитина
Пожежа після ракетного удару по Херсону. Фото: скриншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Херсону ввечері 23 грудня зросла до семи. Серед поранених — 15-річна дитина. 

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

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"Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей. Серед них — 15-річна дитина", — повідомив Прокудін. 

Раніше повідомлялося про п'ятьох поранених. 

Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Херсона 23 грудня
Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Херсона 23 грудня

Нагадаємо, увечері 23 грудня російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Внаслідок цього стався прорив на газових мережах та виникла масштабна пожежа. 

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