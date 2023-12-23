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Массированный ракетный удар по Херсону — данные о пострадавших от ОВА

23 декабря 2023 21:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрел Херсона 23 декабря — стало известно количество пострадавших
Пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В результате ракетного удара по Херсону вечером 23 декабря пострадали пять человек. Двое из них в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницу.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Информация о пострадавших в результате обстрела Херсона

"Российская армия ударила по Херсону. Пострадали пять человек", — говорится в сообщении.

По информации Прокудина, трем пострадавшим в результате обстрела херсонцам, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте.

"В медучреждение госпитализировали двух мужчин, 21 и 39 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести", — добавил глава ОВА.

Информация о пострадавших в результате обстрела Херсона 23 декабря
Информация о пострадавших в результате обстрела Херсона 23 декабря

Напомним, вечером 23 декабря российские захватчики ударили по критической инфраструктуре Херсона. В результате произошел прорыв на газовых сетях и возник масштабный пожар.

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