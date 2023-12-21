Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю — подробиці від ОВА arrow

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю — подробиці від ОВА

21 грудня 2023 20:20
оновлено: 20:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю — подробиці від ОВА
Знищений будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: telegram/Анатолій Куртєв
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська армія здійснила чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура. 

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 21 грудня

За даними Малашка, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, сьогодні, 21 грудня о 18:38. У місті постраждала цивільна інфраструктура в результаті обстрілу. Наразі встановлюється тип ракети, якою було здійснено удар.

"Інформація щодо потерпілих не надходила", — вказав керівник Запорізької ОВА.

Повідомлення про обстріл
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот допису Малашка

Нагадаємо, зенітно-ракетні війська ЗСУ збили російську керовану авіаракету Х-59 в небі над Запорізькою областю. Ймовірно, її запустив російський тактичний важкий винищувач Су-35, який діяв в акваторії Азовського моря. 

Додамо, Служба безпеки України викрила та знешкодила мережу ФСБ, яка 18 жовтня скоригувала ворожі ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі. Ватажку агентури загрожує довічне ув'язнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі