Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю — подробиці від ОВА
Російська армія здійснила чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Обстріл Запоріжжя 21 грудня
За даними Малашка, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, сьогодні, 21 грудня о 18:38. У місті постраждала цивільна інфраструктура в результаті обстрілу. Наразі встановлюється тип ракети, якою було здійснено удар.
"Інформація щодо потерпілих не надходила", — вказав керівник Запорізької ОВА.
Нагадаємо, зенітно-ракетні війська ЗСУ збили російську керовану авіаракету Х-59 в небі над Запорізькою областю. Ймовірно, її запустив російський тактичний важкий винищувач Су-35, який діяв в акваторії Азовського моря.
Додамо, Служба безпеки України викрила та знешкодила мережу ФСБ, яка 18 жовтня скоригувала ворожі ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі. Ватажку агентури загрожує довічне ув'язнення.
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