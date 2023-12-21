Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю — подробиці від ОВА

Знищений будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: telegram/Анатолій Куртєв

Російська армія здійснила чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За даними Малашка, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, сьогодні, 21 грудня о 18:38. У місті постраждала цивільна інфраструктура в результаті обстрілу. Наразі встановлюється тип ракети, якою було здійснено удар.

"Інформація щодо потерпілих не надходила", — вказав керівник Запорізької ОВА.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот допису Малашка

Нагадаємо, зенітно-ракетні війська ЗСУ збили російську керовану авіаракету Х-59 в небі над Запорізькою областю. Ймовірно, її запустив російський тактичний важкий винищувач Су-35, який діяв в акваторії Азовського моря.

Додамо, Служба безпеки України викрила та знешкодила мережу ФСБ, яка 18 жовтня скоригувала ворожі ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі. Ватажку агентури загрожує довічне ув'язнення.