Россия нанесла ракетный удар по Запорожью — подробности от ОВА

Уничтоженный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: telegram/Анатолий Куртев

Российская армия совершила очередную атаку по Запорожью. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Обстрел Запорожья 21 декабря

По данным Малашко, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, сегодня, 21 декабря в 18:38. В городе пострадала гражданская инфраструктура в результате обстрелов. В настоящее время устанавливается тип ракеты, которой был нанесен удар.

"Информация о пострадавших не поступала", — указал руководитель Запорожской ОВА.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот поста Малашко

Напомним, зенитно-ракетные войска ВСУ сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 в небе над Запорожской областью. Вероятно, ее запустил российский тактический тяжелый истребитель Су-35, действовавший в акватории Азовского моря.

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила сеть ФСБ, которая 18 октября скорректировала вражеские ракеты по многоэтажке в Запорожье. Вождю агентуры грозит пожизненное заключение.