Россия нанесла ракетный удар по Запорожью — подробности от ОВА
Российская армия совершила очередную атаку по Запорожью. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Обстрел Запорожья 21 декабря
По данным Малашко, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, сегодня, 21 декабря в 18:38. В городе пострадала гражданская инфраструктура в результате обстрелов. В настоящее время устанавливается тип ракеты, которой был нанесен удар.
"Информация о пострадавших не поступала", — указал руководитель Запорожской ОВА.
Напомним, зенитно-ракетные войска ВСУ сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 в небе над Запорожской областью. Вероятно, ее запустил российский тактический тяжелый истребитель Су-35, действовавший в акватории Азовского моря.
Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила сеть ФСБ, которая 18 октября скорректировала вражеские ракеты по многоэтажке в Запорожье. Вождю агентуры грозит пожизненное заключение.
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