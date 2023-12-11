Повітряні сили ЗСУ збили російську авіаракету над Запорізькою областю

Російський важкий винищувач Су-35 з підвішеними ракетами Х-59. Ілюстративне фото: росЗМІ

Зенітно-ракетні війська ЗСУ збили російську керовану авіаракету Х-59 в небі над Запорізькою областю. Ймовірно, її запустив російський тактичний важкий винищувач Су-35, який діяв в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

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"Ще мінус одна ракета в Запорізькій області", — йдеться у повідомленні від ВПС.

Джерело: соцмережі

Ракета Х-59 — що відомо

Ракета Х-59 на МАКС-2007. Джерело: Вікіпедія

Відзначимо, що Х-59 "Ґедзь" — радянська та російська крилата авіаракета, класу "повітря-земля", розроблена для дій поблизу лінії фронту. Виробляється з 1975 року по сьогодення для ПКС РФ та армійської авіації НОАК та ЗС Індії. Довжина ракети від 4 до майже 6 метрів, повна бойова вага — до 1 тонни.

Нагадаємо, що раніше цієї ночі російська армія випустила вісім крилатих ракет по Київській області. Зенітно-ракетні війська змогли вразити всі ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків є руйнування та четверо постраждалих.

Водночас керівник Дарницької районної міської адміністрації Києва Микола Калашник оприлюднив фото наслідків падіння уламків збитих ракет у столиці.