Воздушные силы ВСУ сбили российскую авиаракету над Запорожской областью

Российский тяжелый истребитель Су-35 с подвешенными ракетами Х-59. Иллюстративное фото: росСМИ

Зенитно-ракетные войска ВСУ сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 в небе над Запорожской областью. Вероятно, ее запустил российский тактический тяжелый истребитель Су-35, действовавший в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

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"Еще минус одна ракета в Запорожской области", — говорится в сообщении от ВВС.

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Ракета Х-59 – что известно

Ракета Х-59 на МАКС-2007. Источник: Википедия

Отметим, что Х-59 "Овод" — советская и российская крылатая авиаракета, класса "воздух-земля", разработанная для действий вблизи линии фронта. Производится с 1975 года по настоящее время для ВКС РФ и армейской авиации НОАК и ВС Индии. Длина ракеты от 4 до 6 метров, полный боевой вес — до 1 тонны.

Напомним, что ранее этой ночью российская армия выпустила восемь крылатых ракет по Киевской области. Зенитно-ракетные войска смогли поразить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и четверо пострадавших.

В то же время, руководитель Дарницкой районной городской администрации Киева Николай Калашник обнародовал фото последствий падения обломков сбитых ракет в столице.