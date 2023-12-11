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Воздушные силы ВСУ сбили российскую авиаракету над Запорожской областью

11 декабря 2023 19:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушные силы ВСУ сбили российскую авиаракету над Запорожской областью
Российский тяжелый истребитель Су-35 с подвешенными ракетами Х-59. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Зенитно-ракетные войска ВСУ сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 в небе над Запорожской областью. Вероятно, ее запустил российский тактический тяжелый истребитель Су-35, действовавший в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

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"Еще минус одна ракета в Запорожской области", — говорится в сообщении от ВВС.

Воздушные силы ВСУ сбили российскую авиаракету над Запорожской областью
Источник: соцсети

Ракета Х-59 – что известно

Воздушные силы ВСУ сбили российскую авиаракету над Запорожской областью
Ракета Х-59 на МАКС-2007. Источник: Википедия

Отметим, что Х-59 "Овод" — советская и российская крылатая авиаракета, класса "воздух-земля", разработанная для действий вблизи линии фронта. Производится с 1975 года по настоящее время для ВКС РФ и армейской авиации НОАК и ВС Индии. Длина ракеты от 4 до 6 метров, полный боевой вес — до 1 тонны.

Напомним, что ранее этой ночью российская армия выпустила восемь крылатых ракет по Киевской области. Зенитно-ракетные войска смогли поразить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и четверо пострадавших.

В то же время, руководитель Дарницкой районной городской администрации Киева Николай Калашник обнародовал фото последствий падения обломков сбитых ракет в столице.

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