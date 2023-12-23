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Масований ракетний удар по Херсону — дані про постраждалих від ОВА

23 грудня 2023 21:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріл Херсона 23 грудня — стала відома кількість постраждалих
Пожежа після обстрілу. Фото ілюстраційне: ДСНС
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Внаслідок ракетного удару по Херсону ввечері 23 грудня постраждали п'ятеро людей. Двох із них у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. 

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

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Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Херсона

"Російська армія вдарила по Херсону. Постраждали п’ятеро людей", — йдеться у повідомленні. 

За інформацією Прокудіна, трьом постраждалим внаслідок обстрілу херсонцям, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці.

"До медзакладу шпиталізували двох чоловіків, 21 та 39 років. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", — додав голова ОВА. 

Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Херсона 23 грудня
Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Херсона 23 грудня

Нагадаємо, увечері 23 грудня російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Внаслідок цього стався прорив на газових мережах та виникла масштабна пожежа. 

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