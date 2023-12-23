Число пострадавших в результате удара по Херсону возросло, ранен ребенок

Пожар после ракетного удара по Херсону Фото: скриншот с видео

Число пострадавших в результате ракетного удара по Херсону вечером 23 декабря возросло до семи. Среди раненых — 15-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"В результате российских обстрелов Херсона пострадали семь человек. Среди них — 15-летний ребенок", — сообщил Прокудин.

Ранее сообщалось о пяти раненых.

Напомним, вечером 23 декабря российские захватчики ударили по критической инфраструктуре Херсона. В результате произошел прорыв на газовых сетях и возник масштабный пожар.