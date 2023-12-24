Ночью оккупанты ударили по центральной части Херсона, есть погибшие

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсона

Из-за попадания вражеского артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена.

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

"Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации", — рассказал Прокудин.

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

К тому же в Центральном районе города во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Сейчас устанавливается его личность.

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Другие обстрелы Херсонской области

Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов. Российские оккупанты выпустили 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БпЛА и авиации, из них — два ракетных.

По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд.

Захватчики попали в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

медицинские учреждения;

учебное заведение;

объекты критической инфраструктуры

"Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще девять — получили ранения, из них — один ребенок", — добавил глава Херсонской ОВА.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Херсону вечером 23 декабря возросло до семи. Среди раненых 15-летний ребенок.

Также мы писали, что Национальная полиция Украины продолжает фиксировать последствия российских обстрелов в Херсонской области. В результате вражеских атак ранены шесть мирных жителей разного возраста.