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Ночью оккупанты ударили по центральной части Херсона, есть погибшие

24 декабря 2023 08:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ночью оккупанты ударили по центральной части Херсона, есть погибшие
Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Из-за попадания вражеского артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена.

Последствия обстрела Херсона 24 декабря
Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

"Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации", — рассказал Прокудин.

Последствия обстрела Херсона 24 декабря
Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

К тому же в Центральном районе города во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Сейчас устанавливается его личность.

Последствия обстрела Херсона 24 декабря
Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko
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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Другие обстрелы Херсонской области

Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов. Российские оккупанты выпустили 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БпЛА и авиации, из них — два ракетных.

По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд.

Захватчики попали в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • медицинские учреждения;
  • учебное заведение;
  • объекты критической инфраструктуры

"Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще девять — получили ранения, из них — один ребенок", — добавил глава Херсонской ОВА.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Херсону вечером 23 декабря возросло до семи. Среди раненых 15-летний ребенок.

Также мы писали, что Национальная полиция Украины продолжает фиксировать последствия российских обстрелов в Херсонской области. В результате вражеских атак ранены шесть мирных жителей разного возраста.

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