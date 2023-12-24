Ночью оккупанты ударили по центральной части Херсона, есть погибшие
Сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсона
Из-за попадания вражеского артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена.
"Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации", — рассказал Прокудин.
К тому же в Центральном районе города во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Сейчас устанавливается его личность.
Другие обстрелы Херсонской области
Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов. Российские оккупанты выпустили 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БпЛА и авиации, из них — два ракетных.
По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд.
Захватчики попали в:
- жилищные кварталы населенных пунктов области;
- медицинские учреждения;
- учебное заведение;
- объекты критической инфраструктуры
"Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще девять — получили ранения, из них — один ребенок", — добавил глава Херсонской ОВА.
Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Херсону вечером 23 декабря возросло до семи. Среди раненых 15-летний ребенок.
Также мы писали, что Национальная полиция Украины продолжает фиксировать последствия российских обстрелов в Херсонской области. В результате вражеских атак ранены шесть мирных жителей разного возраста.
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