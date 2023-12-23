У Нацполіції показали наслідки обстрілів росіян на Херсонщині

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Національна поліція України

Національна поліція України продовжує фіксувати наслідки російських обстрілів на Херсонщині. Внаслідок ворожих атак поранені шестеро мирних жителів різного віку.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Обстріли Херсонщини протягом доби

Протягом доби російські окупанти здійснили 439 обстрілів по Херсонській області. Було випущено снаряди з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, БпЛА, а також здійснено пуски керованих бомб. Серед міст, що зазнали атак, — Херсон, Антонівка, Білозерка, Садове, Олександрівка, Станіслав, Іванівка, Зимівник, Львове, Тягинка, Михайлівка та Новоберислав.

"Через російську агресію пошкоджено об’єкт інфраструктури, адмінбудівлі, поліклініка, 24 приватні та п'ять багатоквартирних будинків, завод, комунальне підприємство, гуртожиток, лінії електропередач, два магазини, складські приміщення, газові труби, два автобуси та три автомобілі", — зазначили в нацполіції.

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Нацполіція

Руйнування в будинку. Фото: Нацполіція

Постраждалі внаслідок обстрілу

За інформацією поліції, в Іванівці ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Внаслідок влучання вогнепальні уламкові поранення отримали 81-річний чоловік та його 76-річна дружина. У Новобериславі росіяни здійснили атаку з дрона. Він влучив у житловий квартал. Внаслідок цього поранено 68-річного чоловіка. Через ворожий обстріл поранень також зазнав 72-річний житель Зимівників.

"До лікарні доставили 52-річного жителя передмістя Херсона. У нього діагностували черепно-мозкову травму та контузію, які він отримав внаслідок вибуху невідомого предмета під час спроби його розпиляти", — додали у поліції.

Поранення руки у чоловіки. Фото: Нацполіція

Руйнування в будинку. Фото: Нацполіція

Руйнування в будинку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

Додамо, внаслідок обстрілу російськими загарбниками Херсона ввечері 19 грудня виявили дев'ятьох постраждалих. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому два роки.