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В Нацполиции показали последствия обстрелов россиян на Херсонщине

23 декабря 2023 15:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Нацполиции показали последствия обстрелов россиян на Херсонщине
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Национальная полиция Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Национальная полиция Украины продолжает фиксировать последствия российских обстрелов в Херсонской области. В результате вражеских атак ранены шесть мирных жителей разного возраста.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Обстрелы Херсонщины в течение суток

В течение суток российские оккупанты совершили 439 обстрелов по Херсонской области. Были выпущены снаряды из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков, БпЛА, а также произведены пуски управляемых бомб. Среди городов, подвергшихся атакам Херсон, Антоновка, Белозерка, Садовое, Александровка, Станислав, Ивановка, Зимовник, Львове, Тягинка, Михайловка и Новоберислав.

"Из-за российской агрессии повреждены объект инфраструктуры, админздания, поликлиника, 24 частных и пять многоквартирных домов, завод, коммунальное предприятие, общежитие, линии электропередач, два магазина, складские помещения, газовые трубы, два автобуса и три автомобиля", — указали в нацполиции.

Разрушенный дом в результате обстрела
Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Нацполиция
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Нацполиция

Пострадавшие в результате обстрела

По информации полиции, в Ивановке вражеский снаряд попал в частный дом. В результате попадания огнестрельные обломочные ранения получили 81-летний мужчина и его 76-летняя жена. В Новобериславе россияне совершили атаку с дрона. Он попал в жилищный квартал. В результате этого ранен 68-летний мужчина. Ранение также получил 72-летний житель Зимовники в результате вражеских обстрелов.

"В больницу доставили 52-летнего жителя пригорода Херсона. У него диагностировали черепно-мозговую травму и контузию, которые он получил в результате взрыва неизвестного предмета при попытке его распилить", — добавили в полиции.

Ранение руки у мужчины
Ранение руки у мужчин. Фото: Нацполиция
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Нацполиция
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Нацполиция

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

Добавим, в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером, 19 декабря, обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.

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