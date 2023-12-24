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Прокудин напомнил о годовщине массированного обстрела Херсона перед Новым годом

24 декабря 2023 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Прокудин напомнил о годовщине массированного обстрела Херсона перед Новым годом
Последствия обстрела Херсона 24 декабря 2022 года. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 декабря, годовщина "черного дня" российского террора для Херсона. В этот день в прошлом году оккупанты массированно обстреляли город.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Годовщина массированного обстрела Херсона

"24 декабря 2022 года. Суббота. Херсонцы в предновогодних хлопотах. 41 удар. Везде боль и отчаяние. 10 погибших. 62 ранены", — напомнил Прокудин.

Он отметил, что месть российским оккупантам обязательно будет. По его словам, украинцы никогда не забудут это ужасающее преступление. Прокудин добавил, что РФ обязательно за него ответит, как и за вчерашний акт террора.

Напомним, сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.

Также мы писали, что в ГСЧС рассказали оперативную информацию о ликвидации последствий российских обстрелов Запорожской области. Вчера, 23 декабря, спасатели изъяли один кассетный элемент от российской системы залпового огня "Ураган".

Добавим, российские оккупанты в течение суток совершили четыре обстрела из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадал мужчина и гражданская инфраструктура.

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