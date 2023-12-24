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Росіяни накрили щільним вогнем Чорнобаївку, є жертва

24 грудня 2023 23:14
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Армія РФ обстріляла Чорнобаївку 24 грудня є жертва - всі подробиці
Знак в'їзду в Чорнобаївку. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Російські окупанти у неділю, 24 грудня, накрили щільним вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Пост Прокудіна
Пост Прокудіна. Фото: скриншот

"Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Її виявили в зруйнованій будівлі", — зазначив Прокудін.

Він додав, що медики, які прибули на місце, лише констатували смерть чергової жертви країни-агресорки.

Як відомо, після звільнення ЗСУ правобережжя Херсонської області частина регіону перебуває під постійними обстрілами окупантів. Армія РФ атакує цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсону, на який відреагував Президент України Володимир Зеленський. 

Про тероризм з боку російських вояків також нагадав і голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, опублікувавши світлини, коли окупанти рік тому через 41 ракетно-артилерійський удар вбили 10 цивільних, ще 62 поранили.

Також не так давно в Організації Об'єднаних Націй відреагували за знищення росармійцями складу гуманітарної допомоги в Херсоні  в ніч проти 20 грудня. 

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