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Росія вщент знищила склад гумдопомоги Червого Хреста в Херсоні — реакція ООН

20 грудня 2023 19:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріл Херсона 20 грудня
Знищений склад гумдопомоги в Херсоні. Фото: Український Червоний Хрест
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вчергове завдали удару по місту Херсон. Сьогодні, в ніч проти 20 грудня, армія РФ влучила в склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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Зазначається, що внаслідок російського обстрілу Херсона на складах гуманітарної допомоги сталася пожежа, через яку було повністю знищено всі речі для жителів Херсонської області, які там зберігалися. 

як оон відреагувала на знищення складу гумдопомоги
Знищений склад гумдопомоги в Херсоні. Фото: Український Червоний Хрест

"Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали. Робота над ліквідацією наслідків триває", — додали у повідомленні. 

як оон відреагувала на знищення складу гумдопомоги
Знищений склад гумдопомоги у Херсоні. Фото: Український Червоний Хрест

Реакція ООН на знищення складу гумдопомоги у Херсоні

Своєю чергою гуманітарна координаторка в Україні Дені Браун засудила удари по гуманітарних об'єктах та інших об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні, пише пресслужба ООН.

як оон відреагувала на знищення складу гумдопомоги
Знищений склад гумдопомоги у Херсоні. Фото: Український Червоний Хрест

"Я з жахом сприйняла новину про те, що чергова хвиля невибіркових ударів з боку Російської Федерації завдала шкоди об'єктам та критично важливим запасам щонайменше трьох гуманітарних організацій у Херсоні сьогодні", — зазначила вона.

За її словами, було знищено склади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) та місцевої громадської організації "Щедрик". Крім того, зазнали руйнувань приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER. 

як оон відреагувала на знищення складу гумдопомоги
Знищений склад гумдопомоги в Херсоні. Фото: Український Червоний Хрест

"Ці обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку життів і, зрештою, позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують. Мешканці Херсона — і ті, хто живе вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні — дійсно несуть на собі основний тягар цієї війни. Рівень руйнувань величезний, і з настанням зими допомога необхідна як ніколи", — наголосила Дені Браун.

Нагадаємо, ООН зафіксувала понад сто випадків страт мирних громадян російськими солдатами на окупованих територіях України. Таким чином дії Росії в Україні можна класифікувати як воєнні злочини.

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